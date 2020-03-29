Витсель стал "виртуальным" парикмахером – бельгиец показал прически одноклубников после карантина

Строгий карантин, вызванный коронавирусом, внес существенные ограничения в быт человечества.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель решил продемонстрировать, какими будут прически у его одноклубников после вынужденной паузы, ввиду невозможности воспользоваться парикмахерской из-за карантина. На своей странице в социальной сети Твиттер 31-летний бельгиец продемонстрировал командное фото с прическами "а-ля Витсель".

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"Когда команда не может постричься в условиях изоляции", – резюмировал свою "работу" Витсель.

Вдохновившись творчеством своего полузащитника пресс-служба сборной Бельгии через несколько часов опубликовала аналогичную фотографию, но уже с футболистами национальной команды.

Напомним, Аксель перешел в Боруссию летом 2018 года. Ранее он защищал цвета китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь, российского Зенита, португальской Бенфики и бельгийского Стандарда.

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