toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Витсель стал "виртуальным" парикмахером – бельгиец показал прически одноклубников после карантина

08:31 6 Читати українською
Витсель стал "виртуальным" парикмахером – бельгиец показал прически одноклубников после карантина
Аксель Витсель / Фото из открытых источников

Строгий карантин, вызванный коронавирусом, внес существенные ограничения в быт человечества.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель решил продемонстрировать, какими будут прически у его одноклубников после вынужденной паузы, ввиду невозможности воспользоваться парикмахерской из-за карантина. На своей странице в социальной сети Твиттер 31-летний бельгиец продемонстрировал командное фото с прическами "а-ля Витсель".

Наставник топ-сборной назвал причину провала Азара в Реале

"Когда команда не может постричься в условиях изоляции", – резюмировал свою "работу" Витсель.

Вдохновившись творчеством своего полузащитника пресс-служба сборной Бельгии через несколько часов опубликовала аналогичную фотографию, но уже с футболистами национальной команды.

Напомним, Аксель перешел в Боруссию летом 2018 года. Ранее он защищал цвета китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь, российского Зенита, португальской Бенфики и бельгийского Стандарда.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
00:40
215
Теги
коронавирус Аксель Витсель Аксель Витсель Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Бельгия Бельгия Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
14
час
:
47
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук