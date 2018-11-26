Витсель не перейдет в Манчестер Юнайтед зимой, – ESPN

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель не будет менять клубную прописку в зимнее трансферное окно.

В январе бельгиец останется в Боруссии Д, сообщает ESPN.

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Активно интересуется Витселем английский Манчестер Юнайтед. Наставник манкунианцев Жозе Моуринью лично просматривал хавбека в матче сборной Бельгии, а сам он признался, что летом мог оказаться на Олд Траффорд.

По информации издания, английский гранд собирается отложить покупку бельгийского полузащитника до следующего лета. В нынешнем сезоне Аксель Витсель провел 18 матчей за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.