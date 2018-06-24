Витсель: Бельгии не следует витать в облаках, голов от Туниса можно было не пропускать

Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча против Туниса.

"Мы не просто забили пять мячей, но сделали это стильно, так что мы просто счастливы. Однако не стоит витать в облаках. Приятно, что мы оставались полностью сконцентрированными на игре даже при счете 2:1.

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Голов, которые мы пропустили, вполне можно было избежать. Нужно уделять больше внимания деталям, и тогда мы сможем это исправить. Конечно, это детали, но на чемпионате мира порой даже мелочь может привести к голу. Или расслабимся в матче с Англией после этих побед? Ни в коем случае!", – цитирует хавбека портал Чемпионат.

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