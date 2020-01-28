Витория Гимараеш хочет прервать аренду Бондаренко – португальцы сообщили Шахтеру о своих намерениях

Украинский защитник Валерий Бондаренко может покинуть португальский Виторию Гимараеш.

Витория стремится разорвать арендное соглашение Бондаренко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Guimarаes Digital.

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Отмечается, что португальский клуб уже проинформировал донецкий Шахтер о намерении прекратить аренду центрального защитника, которая рассчитана до конца сезона. Причина такого решения заключается в том, что в распоряжении команды есть пять центральных защитников, и это явный перебор.

Напомним, что последнее появление Бондаренко в футболке Витории датировано 8 декабря, когда он сыграл за дубль в матче против Сан-Мартин (2:3). За первую команду Валерий провел всего семь матчей, отметившись одним забитым голом.

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