Витор Буэно попозировал в футболке Динамо

Трансфер атакующего полузащитника Сантоса Витора Буэно в киевское Динамо вышел на финишную прямую. Бразилец уже успел побывать на стадионе Динамо имени Лобановского.

Буэно уже позирует в футболке Динамо, сообщает 1927.kiev.ua.

Буэно попрощался с Сантосом – переход в Динамо стал ближе

Бразильский атакующий хавбек засветился на домашней арене "бело-синих" в футболке вице-чемпиона страны. Агент игрока Лукка Бертолуччи выложил в своем Инстаграм фото с Витором Буэно, который позирует в форме киевлян на стадионе Динамо имени Лобановского.

Вскоре о трансфере должны объявить официально. Ожидается, что киевляне возьмут бразильца в аренду на 2 года с правом выкупа за 10 млн евро.