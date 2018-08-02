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Витор Буэно попозировал в футболке Динамо

13:03 126 Читати українською
Витор Буэно попозировал в футболке Динамо
Витор Буэно / UOL Esporte

Трансфер атакующего полузащитника Сантоса Витора Буэно в киевское Динамо вышел на финишную прямую. Бразилец уже успел побывать на стадионе Динамо имени Лобановского.

Буэно уже позирует в футболке Динамо, сообщает 1927.kiev.ua.

Буэно попрощался с Сантосом – переход в Динамо стал ближе

Бразильский атакующий хавбек засветился на домашней арене "бело-синих" в футболке вице-чемпиона страны. Агент игрока Лукка Бертолуччи выложил в своем Инстаграм фото с Витором Буэно, который позирует в форме киевлян на стадионе Динамо имени Лобановского.

Вскоре о трансфере должны объявить официально. Ожидается, что киевляне возьмут бразильца в аренду на 2 года с правом выкупа за 10 млн евро.

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Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Трансферы Витор Буэно Витор Буэно Динамо Киев Динамо Киев Сантос Сантос Бразилия
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