"Витя у меня играл на чемпионате мира в Новой Зеландии, стал лучшим бомбардиром, получил "Золотой бутс".

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Витя сыграл за Специю, я с ним разговаривал. Тут же позвонил ему, был долгий разговор. Он сейчас сыграл 5 матчей в основном составе. Как говорят каждому тренеру: "Приятная головная боль", – сказал Петраков в эфире Футбол NEWS.

В ноябре Украину ожидает спарринг с Болгарией (11 ноября) и матч против Боснии (16 ноября) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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