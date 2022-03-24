Вингер Динамо Витиньо имеет целый список из клубов, которые хотели бы подписать бразильца до конца сезона.

Атлетико Паранаенсе, РБ Брагантино, Интернасьонал, Палмейрас и Ботафого намерены подписать Витиньо, сообщает Globo Esporte.

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Брагантино является фаворитом, поскольку игрок хочет выступать в штате Сан-Паулу, где проживают его родные. Атлетико Паранаенсе пригласил Витиньо на предстоящий матч чемпионата, а сам бразилец встретился со своими экс-партнерами (именно оттуда он и перешел в Динамо), но клуб может не договориться из-за финансовых условий.

Палмейрас же имеет наиболее выгодное предложение с финансовой стороны. Также интерес к Витиньо проявляют греческий Панатинаикос и неназванные клубы из Китая и Японии.

Добавим, что бразилец перебрался в Динамо летом 2021 года за 6 млн. евро, сыграл в 13 поединках и забил 3 гола.

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