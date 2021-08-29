Бразильский хавбек Витиньо уже в ближайшее время может стать игроком киевского клуба.

"Медосмотр пройден успешно. Сегодня с агентами улаживаются детали по контракту. И цена с Атлетико Паранаэнсе.

Динамо виграло у Бордо боротьбу за Вітінью – зірковий бразилець вже прилетів до Києва

Если пазлы сойдутся – завтра презентация. Главная загвоздка в сроках рассрочки выплаты клубу и сумме агентских "чаевых". Предварительная информация по цене трансфера – 4,5 млн евро", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, ранее отмечалось, что главным претендентом на 22-летнего бразильца был Бордо, который, однако, не смог оформить переход бразильца из-за финансового фэйр-плей.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва