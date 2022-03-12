Полузащитник Динамо Витиньо близок к возвращению на родину. По сообщению Lance, больше всего шансов подписать 22-летнего вингера есть у Ботафого.

Витиньо хочет уйти из Динамо – есть вариант с родным клубом

Бразильский клуб собирается усилить свои атакующие фланги, но не может подписать динамовца, пока не получит одобрение от ФИФА. Ранее Витиньо заявлял, что больше не хочет возвращаться в Украину и попытается трудоустроиться в родной Серии А. В настоящее время бразилец не знает, сможет ли покинуть Динамо, несмотря на то, что его контракт с "бело-синими" приостановлен.

К слову, ранее об интересе к футболисту заявлял его бывший клуб Атлетико Паранаэнсе, но потянуть финансовые запросы игрока он не в состоянии.

Напомним, Витиньо перебрался в Динамо в августе 2021-го за 6 млн евро и успел провести за киевлян 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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