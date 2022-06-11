Греческий Панатинаикос следит за Витиньо, однако все еще не сделал предложение по трансферу, сообщает newspao.gr со ссылкой на Livesport.

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Боссы греческого клуба опасаются финансовых запросов Динамо за бразильца. Летом 2021 года киевляне выплатили за Витиньо 6 млн евро и наверняка захотят отбить потраченные средства. Пока он выступает в Атлетико Паранаэнсе на правах аренды.

Отметим, что Витиньо провел за Динамо всего 13 поединков, отличившихся 3 голами.

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