Витиньо может перебраться в европейское первенство – Динамо запугивает финансовыми требованиями
17:41 - Читати українською
Вингер Динамо Витиньо может окончательно покинуть киевский клуб.
Греческий Панатинаикос следит за Витиньо, однако все еще не сделал предложение по трансферу, сообщает newspao.gr со ссылкой на Livesport.
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Боссы греческого клуба опасаются финансовых запросов Динамо за бразильца. Летом 2021 года киевляне выплатили за Витиньо 6 млн евро и наверняка захотят отбить потраченные средства. Пока он выступает в Атлетико Паранаэнсе на правах аренды.
Отметим, что Витиньо провел за Динамо всего 13 поединков, отличившихся 3 голами.
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