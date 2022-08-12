Атлетико Паранаэнсе одолел Эстудиантес в четвертьфинале Кубка Либертадорес. Одним из героев стал арендованный у Динамо Витиньо.

Первое четвертьфинальное противостояние аргентинского и бразильского грандов завершилось нулевой ничьей. Во втором поединке Эстудиантес превалировал и даже забил на 63 минуте. Правда, гол был отменен после просмотра VAR из-за положения вне игры.

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В конце основного времени главный тренер Атлетико выпустил Витиньо. Арендованный у Динамо вингер на 90+6 минуте эффектно убрал соперников в штрафной и подал на Роке. Нападающий, тоже вышедший во втором тайме, головой забил, подарив "красно-белым" победу.

В полуфинале Кубка Либертадорес Атлетико Паранаэнсе будет противостоять Палмейрасу, а во второй паре Фламенго будет играть с Велес Сарсфилд. Поединки запланированы на 30 августа и 6 сентября.