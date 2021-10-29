"Мистер мне очень помогает своими советами, подсказками, чтобы я быстрее адаптировался. Каждый раз дает мне больше игрового времени. Он мне доверяет. Надеюсь, не подведу его. Как мне помогает клуб? Переводчик Вадим мне очень помогает. Много времени проводит рядом, чтобы я чувствовал себя комфортно. Пока клуб делает все, чтобы я не имел лишних проблем и быстрее адаптировался.

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Могу ли перейти из Динамо в один из топ-клубов Европы? Думаю, это возможно. Но для меня Динамо – большой клуб в Европе. Понимаю, ты говоришь о более известном клубе в Европе, более популярном, но на самом деле для меня Динамо и является большим популярным клубом в Европе", – отметил Витинью в интервью Sportarena.

Напомним, бразилец стал игроком Динамо прошлым летом, провел за киевлян 8 матчей во всех соревнованиях, однако не отличался результативными действиями.

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