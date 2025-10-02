"Отличный матч. Когда ты наблюдаешь за двумя командами, которые играют без грубых фолов, пытаются играть в футбол и причинять сопернику боль с помощью мяча... Игра получилась очень насыщенной. Барселона играла лучше, пока не забила. Мы оправились от этого, Нуну Мендеш выдал невероятный момент. А во втором тайме, по моему мнению, лучшими были мы.

Ошибаться – это нормально. Витинья и Педри – два лучших полузащитника мира. Нам было тяжело остановить соперника. Играть против таких футболистов – это замечательно. От этого появляется желание стать сильнее.

Меюлю – очень талантливый футболист, вы еще узнаете о нем больше. У него много навыков, он способен играть и в центре, и на фланге, бить и левой, и правой ногой... Мне очень повезло", – цитирует Энрике Marca.

