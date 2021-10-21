Первый тайм нидерландский коллектив провел активнее, а "шпор" спасали кипер Пьерлуиджи Голлини и везение. Но после перерыва фарт закончился и Тоттенхэм пропустил.

Лига конференций: Будё-Глимт уничтожил Рому 6-ю голами и возглавил группу Зари, Тоттенхэм проиграл Витессу