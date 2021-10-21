Витесс – Тоттенхэм – 1:0 – видео красивого гола и обзор матча
21 октября 23:20 - Читати українською
Тоттенхэм на выезде сенсационно уступил Витессу в третьем туре Лиги конференций. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи.
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Первый тайм нидерландский коллектив провел активнее, а "шпор" спасали кипер Пьерлуиджи Голлини и везение. Но после перерыва фарт закончился и Тоттенхэм пропустил.
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Даса получил пас на правом фланге, подал на линию штрафной, а там Виттек в одно касание красиво и результативно пробил. Тоттенхэм ничем не отвечал и заслуженно потерпел первое поражение в Лиге конференций, что оставило его на третьей строчке. Витесс же поднялся на второе место.
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