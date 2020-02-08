Витао залечил травму и готов дебютировать за Шахтер

Бразильский защитник Шахтера Витао ожидает шанса от Луиша Каштру в первой команде.

По словам бразильца, он успешно преодолел проблемы со здоровьем и готов помочь команде уже в ближайших матчах.

"Немного беспокоила боль в зоне паха, но ничего серьезного, все прошло довольно быстро. Я уже восстановился и не чувствую дискомфорта. Буду работать, чтобы получить шанс выйти на поле и сыграть за команду. Впечатления от подготовки хорошие, хотя я не привык к такому понятию , как "зимние сборы". Даже здесь, в Турции, довольно прохладно по сравнению с Бразилией, однако лично мне холод нравится.

Попов сравнил трансферы Динамо и Шахтера – экс-защитник "бело-синих" вспомнил звездные приобретения киевского клуба

Я быстро адаптировался и думаю, что даже украинские морозы не станут проблемой. Готов и к конкуренции за место в составе. Она есть в Шахтере не только на моей позиции. Тщательно буду работать и ждать момента, когда Мистер решит, что я готов играть", – рассказал Витао пресс-службе Шахтера.

Напомним, Витао стал игроком "горняков" в сентябре прошлого года, однако еще не провел за первую команду ни одного матча. Предыдущим клубом 20-летнего бразильца был Палмейрас.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького