Витао провел первую тренировку с Шахтером

Сборная Украины — 00:11 4
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Украина – Нигерия: Ндиди, Омеруо и еще несколько игроков пропустят товарищеский матч
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Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника ЛунінаОвертайм — 9 сент 217
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Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 9 сент 467
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Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Гернота РораСборная Украины — 9 сент 226
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туровУкраина — 9 сент 202