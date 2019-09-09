Витао провел первую тренировку с Шахтером

Защитник Шахтера Витао приступил к тренировкам с новой командой.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что свою первую тренировку в новой команде провел бразильский новичок Витао.

"Хочу войти в историю Шахтера", – сильное заявление Витао

Защитник сборной Бразилии U-21 перебрался в Украину в последний день трансферного окна из Палмейраса, где выступал преимущественно в молодежной команде.

Футболисты, игравшие в сборных, присоединятся к тренировкам команды 11 сентября. 14 сентября "горняки" сыграют против луганской Зари. Сейчас Шахтер имеет 18 очков после 6 туров чемпионата и уверенно лидирует в турнирной таблице.