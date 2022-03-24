Сразу 6 клубов из Европы интересуются 22-летним бразильцем, сообщает Transfers24hr.

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Речь идет о Фенербахче, Бешикташе, Андерлехте, Брюгге, Рейнджерс и ПАОКе. После начала войны Витао покинул Украину и сейчас подыскивает варианты продолжения карьеры. Контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2024 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 3 млн евро.

Добавим, что бразилец отыграл 15 матчей в текущем сезоне и не отличался результативными действиями.

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