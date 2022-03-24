Витао произвел настоящий фурор на европейском рынке – сразу 6 клубов интересуются защитником Шахтера
19:05 - Читати українською
Центрбек Шахтера Витао имеет множество вариантов трудоустройства.
Сразу 6 клубов из Европы интересуются 22-летним бразильцем, сообщает Transfers24hr.
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Речь идет о Фенербахче, Бешикташе, Андерлехте, Брюгге, Рейнджерс и ПАОКе. После начала войны Витао покинул Украину и сейчас подыскивает варианты продолжения карьеры. Контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2024 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 3 млн евро.
Добавим, что бразилец отыграл 15 матчей в текущем сезоне и не отличался результативными действиями.
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