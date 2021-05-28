Легионер "горняков" впервые вызван в сборную U-23, сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

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Витао заменит в составе травмированного центрбека Ромы Роджера Ибаньеса. Защитник Шахтера регулярно выступал за юношеские сборные своей страны, однако на молодежном уровне несколько "потерялся". Бразильцы готовятся защищать титул олимпийских чемпионов на турнире в Токио, который продлится с 21 июля по 7 августа

Добавим, что в прошлом сезоне Витао провел за Шахтер 17 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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