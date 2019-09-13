Витао покажет свой потенциал и будет выступать в первой команде, – тренер Шахтера U-21

Тренер Шахтера U-21 Фернандо Валенте оценил потенциал бразильского защитника Витао.

"Очень рад за Витао. Я счастлив, когда молодые ребята чувствуют, что место в нашей команде позволяет им расти и достигать целей. Он ощущал себя на поле комфортно, играл хорошо, к тому же забил гол, который, надеюсь, придаст ему еще больше уверенности.

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Думаю, Витао покажет свой потенциал и будет выступать в первой команде – это именно то, чего мы хотим и для чего работаем", – цитирует Валенте официальный сайт Шахтера.

Витао перешел в Шахтер из Палмейраса в последний день трансферного окна. За молодежку "горняков" успел отличиться забитым голом.

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