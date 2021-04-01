"Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, в которой очень много футболистов Шахтера. Смотрим матчи и поддерживаем ребят. А пока нет сборников, придерживаемся обычного плана тренировок.

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Работаем примерно так же, как и всегда, когда вся команда в сборе. Ежедневно у нас очень насыщенные тренировки, выполняем большое количество упражнений. Надеюсь, что за дни, оставшиеся до матча с Ворсклой, проведем еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Понимаем важность момента, поскольку находимся не на той позиции, на которой нам хотелось бы. Однако, пока есть шансы в этой гонке, продолжим тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первую строчку", – сказал Витао в комментарии Shakhtar News.

Напомним, после 19-ти туров подопечные Каштру занимают в турнирной таблице УПЛ второе место и отстают от Динамо на 7 очков.

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