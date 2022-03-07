Защитник Шахтера рассказал об ужасе, который он с семьей пережили после нападения России на Киев и ряд других городов Украины.

"Было очень много неопределенности. Мы не представляли, сможем ли покинуть страну, особенно тогда, когда все это началось. Это были очень тяжелые дни. У меня хорошие отношения со всеми в команде, так было всегда. Но, без сомнения, сейчас мы стали намного сплоченнее из-за произошедшего.

Вместе с женой очень боялись, что наш сын, которому всего три месяца, будет голоден, захочет пить или замерзнет. И я думаю, что это был самый большой страх всех родителей, которые тоже там были.

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УЕФА и УАФ сыграли ключевую роль в нашем выезде из Украины. Я благодарен им. Без них мы бы оттуда не выбрались. Было действительно страшно пережить все это в 22 года. Сейчас в Украине все очень сложно. Стране очень нужна помощь, а все заняты тем, что пытаются пережить войну, дефицит пищи, воды, электроэнергии и других ресурсов. Любая помощь очень важна.

Мое будущее в Шахтере? Пока я не знаю. Сейчас трудно думать об этом, ведь я только что вырвался из этих страшных событий. Долгое время без игры и тренировок – это может стать проблемой. Надо поговорить с агентом и клубом, чтобы принять лучшее для всех решение", – цитирует Витао Express.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец уже обратился в ФИФА с просьбой расторгнуть контракт с Шахтером. Похоже, информация оказалась преждевременной.

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