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Витао: Я не выбирал 49-й номер – мне просто сказали надеть футболку с ним

10:34 77 Читати українською
Витао: Я не выбирал 49-й номер – мне просто сказали надеть футболку с ним
Витао / фото ФК Шахтер

Новичок Шахтера Витао рассказал об интересном случае, связанном с выбором игрового номера.

"Выбор игрового номера? Я его даже не выбирал. Приехал в клуб и мне просто сказали одеть футболку с 49-м номером. Он для меня ничего не значит.

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Знаю ли я о матче против Динамо? Да конечно. Я профессионал и полностью сосредоточен на игре. Знаю, что Классическое бывает жестким, но я могу себя контролировать. Когда я на поле, концентрацию ничто не нарушит", – цитирует Витао официальный сайт Шахтера.

Напомним, защитник сборной Бразилии U-21 перебрался в Шахтер в последний день трансферного окна с Палмейрас, где выступал преимущественно в молодежной команде. Сумма трансфера составила 4 млн евро.

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