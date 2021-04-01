Бразильский защитник Шахтера Витао рассказал, чем занимался во время перерыва на матчи сборных.

"Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, где много наших футболистов. Смотрим матчи и поддерживаем ребят.

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Придерживаемся обычного плана тренировок, пока нет сборников. Каждый день у нас очень насыщенные тренировки. Выполняем огромное количество упражнений. Надеюсь, сможем провести еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к встрече с Ворсклой.

Понимаем важность момента, потому что находимся не на той позиции, где бы нам хотелось. Но пока есть шансы в гонке, будем продолжать тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первое место", – сказал Витао для Shakhtar News.

После 19-ти туров УПЛ Шахтер уступает Динамо семь очков.

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