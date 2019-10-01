toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Виталий Вернидуб открыл детскую футбольную школу

14:40 127 Читати українською
Виталий Вернидуб открыл детскую футбольную школу
Виталий Вернидуб / Фото из открытых источников

Защитник Зари Виталий Вернидуб будет развивать детский футбол.

В Запорожье открылась детская футбольная школа, основателем которой стал Виталий Вернидуб. Школа будет работать с юными футболистами в возрасте от 3 до 8 лет.

Забил в ворота Манчестер Юнайтед, а на следующий день пошел в школу – нелегкие будни 16-летнего героя Рочдейла

31-летний защитник Зари провел в текущем сезоне УПЛ 5 матчей. После 9-ти туров чемпионата Украины Заря находится на 5-й строчке.

Футбол 24 подготовил для Вас эксклюзивное интервью Вернидуба-младшего о новой школе и будущем своего отца – Юрия Вернидуба. Читайте в ближайшее время на Футбол 24.

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?

blog_ava
Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20
08:00
521
Теги
Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
34
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук