Виталий Вернидуб открыл детскую футбольную школу

Защитник Зари Виталий Вернидуб будет развивать детский футбол.

В Запорожье открылась детская футбольная школа, основателем которой стал Виталий Вернидуб. Школа будет работать с юными футболистами в возрасте от 3 до 8 лет.

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31-летний защитник Зари провел в текущем сезоне УПЛ 5 матчей. После 9-ти туров чемпионата Украины Заря находится на 5-й строчке.

Футбол 24 подготовил для Вас эксклюзивное интервью Вернидуба-младшего о новой школе и будущем своего отца – Юрия Вернидуба. Читайте в ближайшее время на Футбол 24.

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