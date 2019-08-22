Виталий Вернидуб может пропустить длительный период из-за травмы

Наставник Зари Виктор Скрипник может столкнуться с кадровыми проблемами. У защитника Виталия Вернидуба возникли проблемы со здоровьем.

Центральный защитник Зари Виталий Вернидуб рискует оказаться вне игры на длительное время. Комментатор поединка Лиги Европы Эспаньол – Заря сообщил, что 31-летний центрбек может пропустить 1-2 месяца.

Эспаньол – Заря – видео голов

Ранее наставник луганчан Виктор Скрипник заявил, что игроку потребуется операция, из-за которой он выбыл на неопределенный срок. В то же время характер травмы Вернидуба не уточняется.

К слову, в 4-х стартовых турах УПЛ Заря набрала 7 очков и делит 2-4 позиции в чемпионате.

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