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Витао оконфузился, назвав Эвертон бывшим клубом Коноплянки

19:23 75 Читати українською
Витао оконфузился, назвав Эвертон бывшим клубом Коноплянки
Витао и Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

На презентации, которая состоялась сегодня в Киеве, с защитником донецкого Шахтера Витао произошел курьезный эпизод.

Во время представления новых игроков Евгений Коноплянка признался, что ничего не знает о предыдущей карьере своего одноклубника и спрогнозировал, что бразилец, скорее всего, тоже не в курсе, где играл Коно до Шахтера.

Шахтер заплатил немалую сумму за часть прав на Витао, – СМИ

"Ты из Эвертона?", – предположил бразилец, чем вызвал удивление и смех в зале. Скорее всего, его ввели в заблуждение синие цвета немецкого Шальке, которые гармонируют с цветами "ирисок".

Напомним, 19-летний бразилец подписал контракт с Шахтером на 5 лет и присоединился к "горнякам" в последний день трансферного окна.

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