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Висенте Гомес зимой мог возглавить кипрский Пафос – в команде уже есть экс-представитель Динамо

16 марта 22:58 26 Читати українською
Висенте Гомес зимой мог возглавить кипрский Пафос – в команде уже есть экс-представитель Динамо
Висенте Гомес / фото: ФК Олимпик

Бывший тренер Динамо и Олимпика Висенте Гомес имел интересный вариант продолжения карьеры зимой 2020 года.

"Есть еще немного информации по Висенте Гомесу. Зимой испанца очень звал к себе кипрский Пафос. Но у тренера был действующий контракт с Олимпиком", – поделился Роман Бебех на своей страничке в твиттере. Добавим, что за киприотов выступает бывший голкипер Динамо Артур Рудько.

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Напомним, испанский специалист работал в Олимпик с сентября прошлого года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

К слову, Олимпик занимает пятое место во второй шестерке УПЛ, имея в активе 19 очков. Дончане опережают последние Карпаты на 5 пунктов.

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