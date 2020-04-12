"Висенте Гомес всегда смеялся над нами": воспитанник Динамо – о работе испанца в киевском клубе

Воспитанник Динамо Вадим Солдатенко вспомнил сотрудничество с Висенте Гомесом в молодежной команде киевлян.

"Висенте Гомес запомнился своими идеями и новациями. Но мы долго не могли в полной мере понять специфику игры, потому что на это реально нужно было время. Более того, до уровня механизма дошло года через два, то есть когда не думаешь, а подсознательно понимаешь игру.

Висенте Гомес зимой мог возглавить кипрский Пафос – в команде уже есть экс-представитель Динамо

Помню, он сначала всегда смеялся над нами на тренировках. Я уже сейчас замечаю, что некоторые тренеры начинают применять приемы Висенте в своих клубах, но он был первым в Украине. Это классный тренер, но одновременно и не менее хороший человек. Гомес всегда знал эту тонкую грань – во время матча он мог быть жестким, где-то накричать, но после игры над ним мог спокойно каждый пошутить – это спокойно воспринималось.

Вообще при испанцах Динамо очень классно выступало. В один год команды Динамо всех лет, в том числе и первая, стали чемпионами в своих первенствах. По моему мнению, это произошло именно благодаря испанским специалистам. Именно они предложили единую схему игры для всех команд независимо от возраста, то есть попав из условного дубля в основу, тебе не надо было лишний раз перестраиваться", – цитирует Солдатенко пресс-служба ПФЛ.

Шевчук назвал истинную причину ухода Висенте Гомеса из Олимпика

Напомним, Висенте Гомес переехал в Украину в 2014 году. Сначала испанец работал в академии киевлян, а затем и в первой команде. После ухода Сергея Реброва с поста главного тренера Гомес тоже покинул работу в столичном клубе. Зимой 2019 Висенте вернулся в Украину, присоединившись в тренерскому штабу Александра Хацкевича, а уже в сентябре возглавил донецкий Олимпик, откуда был уволен в середине марта 2020.