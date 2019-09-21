Висенте Гомес прокомментировал первую победу во главе Олимпика

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился впечатлениями после победы над Львовом (1:0) в матче 7 тура УПЛ.

"Это был сложный матч для нас. Мы находимся на последнем месте в таблице, поэтому футболистам было непросто себя преодолеть.

Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1

Добыли очень важную победу. Мы качественно сыграли в обороне, и хорошо, что смогли добиться успеха в атаке. Но все же команде необходимо прогрессировать в атакующем плане, особенно - во время завершения атак в завершальной зоне. И все же с позитивом смотрим в будущее", – цитирует Гомеса официальный сайт Львова.

Олимпик после 7 туров имеет в активе 5 очков и находится на последней 12 позиции в турнирной таблице.

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