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Висенте Гомес прокомментировал первую победу во главе Олимпика

21 сентября 23:20 21 Читати українською
Висенте Гомес прокомментировал первую победу во главе Олимпика
Висенте Гомес / ФК Львов

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился впечатлениями после победы над Львовом (1:0) в матче 7 тура УПЛ.

45+1’ Игорь Гончар
 
Сергей Политыло 80’
45+1’ Игорь Гончар
80’ Сергей Политыло

"Это был сложный матч для нас. Мы находимся на последнем месте в таблице, поэтому футболистам было непросто себя преодолеть.

Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1

Добыли очень важную победу. Мы качественно сыграли в обороне, и хорошо, что смогли добиться успеха в атаке. Но все же команде необходимо прогрессировать в атакующем плане, особенно - во время завершения атак в завершальной зоне. И все же с позитивом смотрим в будущее", – цитирует Гомеса официальный сайт Львова.

Олимпик после 7 туров имеет в активе 5 очков и находится на последней 12 позиции в турнирной таблице.

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Львов Львов Львов - Олимпик Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес
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