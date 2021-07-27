Висенте Гомес присоединился к тренерскому штабу Реброва в Аль-Айне
13:26 - Читати українською
Бывший наставник Олимпика и помощник главного тренера Динамо Висенте Гомес вернулся к работе ассистентом Сергея Реброва.
Испанец уже приступил к работе в тренерском штабе Сергея Реброва в Аль-Айне – на видео с занятия тренеры что-то обсуждают.
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Сам клуб пока не сообщал о приходе Висенте Гомеса на своих официальных страницах. Ранее испанец уже сотрудничал с Ребровым, работая в его штабе в Динамо и Аль-Ахли.
Висенте Гомес имеет опыт работы и главным тренером – специалист возглавлял Олимпик и азербайджанский Сабах.
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