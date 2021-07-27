Испанец уже приступил к работе в тренерском штабе Сергея Реброва в Аль-Айне – на видео с занятия тренеры что-то обсуждают.

Ребров объяснил, почему украинцы Шахтера и Динамо не переходят в Европу в раннем возрасте

Сам клуб пока не сообщал о приходе Висенте Гомеса на своих официальных страницах. Ранее испанец уже сотрудничал с Ребровым, работая в его штабе в Динамо и Аль-Ахли.

Висенте Гомес имеет опыт работы и главным тренером – специалист возглавлял Олимпик и азербайджанский Сабах.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?