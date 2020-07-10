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Висенте Гомес официально возглавил новый клуб

18:32 - Читати українською
Висенте Гомес официально возглавил новый клуб
Висенте Гомес / Сайт Олимпика

Бывший наставник Олимпика и Динамо Висенте Гомес продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Сабах Баку на своем официальном сайте объявил о назначении испанского специалиста.

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Контракт рассчитан на два года. Чемпионат Азербайджана завершен досрочно – Сабах по итогам 20 туров занял шестое место из восьми. Предыдущим наставником столичной команды был хорват Желько Сопич.

Напомним, Висенте Гомес работал в структуре Атлетика из Бильбао. Был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо, а в сезоне 2019/20 несколько месяцев возглавлял Олимпик.

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Теги
Сабах Сабах Мир Азербайджан Висенте Висенте Гомес
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