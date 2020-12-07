"Я считаю, что все мы меняемся со временем. Сергей, будучи профессионалом своего дела, точно так же эволюционировал. В частности, следствием этого мы видим те невероятные результаты, которых он достигает из сезона в сезон.

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Почему не работаю с Ребровым в Ференцвароше? Когда Сергей переезжал туда, я был уже вовлечен в другой проект. Ребров работает грандиозно. Благодарен, что дал мне шанс быть с ним в киевском Динамо", – цитирует Гомеса gazeta.ua.

Напомним, Висенте Гомес работал вместе с Ребровым в тренерском штабе Динамо в 2014-2016 годах. За это время киевляне дважды становились чемпионами Украины. Также испанец работал с Ребровым и в арабском Аль-Ахли. После этого пути тренеров разошлись. Висенте поработал в Спартаке, возвращался в Динамо, самостоятельно тренировал Олимпик а сейчас – Сабах. Ребров летом 2018-го возглавил Ференцварош, с которым уже дважды выиграл чемпионат Венгрии.

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