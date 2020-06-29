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Висенте Гомес может возглавить Александрию – экс-тренер Динамо стал кандидатом на замену Шарану

13:22 - Читати українською
Висенте Гомес может возглавить Александрию – экс-тренер Динамо стал кандидатом на замену Шарану
Владимир Шаран / ФК Александрия

В случае отставки Владимира Шарана с поста главного тренера Александрии его преемником может стать Висенте Гомес.

Как стало известно "Футбол 24", руководство Александрии рассматривает кандидатуру 48-летнего испанца на пост нового главного тренера. Решение о будущем Владимира Шарана, который возглавляет команду с 2013 года, будет приниматься по окончании сезона 2019/20. После 28-ми туров Александрия занимает 5 позицию, сохраняя лишь призрачные шансы на 4 место.

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Недавно сам Шаран признался, что ему известно о возможной смене тренера. По словам наставника, решение будет принимать исключительно президент Александрии. Как известно, высшим достижением команды под руководством 48-летнего Шарана стала бронза в сезоне 2018/19 и выступления в групповом турнире Лиги Европы. Александрия заняла последнее место в группе с Вольфсбургом, Гентом и Сент-Этьеном, набрав 3 очка.

Напомним, Висенте Гомес работал в структуре Атлетика из Бильбао. Был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо, а в сезоне 2019/20 несколько месяцев возглавлял Олимпик.

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Источник: Футбол 24
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Главное Владимир Владимир Шаран Висенте Висенте Гомес Александрия Александрия
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