"До жеребьевки больше всего не хотел, чтобы нам выпала Заря. Хотелось бы сыграть или с грандами – Динамо и Шахтером, или с командой более низкого уровня.

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Сегодня Заря – третья сила в украинском футболе, которая показывает качественный футбол. Конечно, такую ​​команду будет трудно пройти.

После 1/8 финала мы получили самые большие премиальные в истории Кубка Украины на этой стадии – более миллиона гривен. Есть ли какие-то обещания, если выйдем в полуфинал? Есть. Я думаю, что на 100 процентов они (премиальные – прим.) будут больше, гораздо больше", – сказал Вирт в комментарии программе "Профутбол Digital".

Напомним, ровенская команда пошла на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги. Заря закончила первую половину сезона УПЛ четвертой.

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