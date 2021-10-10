Бывший вратарь сборной Украины, а ныне – наставник ровенского Вереса Юрий Вирт поделился соображениями относительно выступления "сине-желтых" в Финляндии. Там команда Александра Петракова одолела хозяев (2:1) в квалификации к ЧМ-2022.

"Главное, взяли три очка, и взяли их заслуженно. Особо мне понравился первый тайм в исполнении сборной Украины – была агрессия, быстрый гол, который придал уверенности команде, был хороший выход из обороны в атаку.

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Мне понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч. Гол финнов, кстати, это недоработка центральных защитников, и был он не очень логичным… Но, самое главное, что украинцы четко продемонстрировали невероятный настрой на победу, и это позволило быстро забыть о неудаче и переломить ход поединка в нашу пользу.

Во втором тайме "сине-желтые" играли по результату, было много борьбы в середине поля. Важно, что подопечные Петракова не давали финнам свободных зон и продолжали создавать моменты. После перерыва не хватало только одного – реализации.

Похвалить хочется двух футболистов. В первую очередь, Ярмоленко – за быстрый гол, за игру в целом. Также отмечу Яремчука, который не только забил, но и проделал большой объем работы. Похвалы, конечно, заслуживает вся команда, вышедшая на важный, и может быть решающий матч, с классным настроем. Сборной Украины было тяжело, но ее игра очень понравилась", – рассказал специалист в комментарии Команда1.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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