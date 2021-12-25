Вирт: Верес может побороться за 7-е место
18:18 - Читати українською
Главный тренер Вереса Юрий Вирт назвал амбициозную цель на вторую часть сезона.
"Можем сразиться за 7 место. Мы подняли планку довольно высоко. Хотя поначалу хотели просто закрепиться в УПЛ.
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Я считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы усилимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат", – сказал Вирт для Sport Arena.
После 18 туров чемпионата Украины Верес расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.
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