"Можем сразиться за 7 место. Мы подняли планку довольно высоко. Хотя поначалу хотели просто закрепиться в УПЛ.

Верес начал работу над зимними трансферами

Я считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы усилимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат", – сказал Вирт для Sport Arena.

После 18 туров чемпионата Украины Верес расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

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