Вирт: В нынешней ситуации только Заря способна потягаться с Александрией

Бывший игрок Шахтера Юрий Вирт поделился мнением о борьбе за бронзу УПЛ.

"Не в обиду другим командам, но в нынешней ситуации только Заря способна потягаться с Александрией. Но опять же, отставание от луганчан составляет девять очков.

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Конечно, такое преимущество за 10 туров, которые остались, разбазарить можно, но в то же время команде Юрия Вернидуба нужно будет играть с равными и превосходящими по классу командами, поэтому я не думаю, что подопечные Владимира Шарана отдадут бронзовые медали", – передает слова Вирта "Команда №1".

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Заметим, что после окончания первой части чемпионата Александрия занимает 3 место и имеет в активе 41 очко, Заря находится на 4 позиции с 32 зачетными пунктами.