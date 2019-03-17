toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Вирт: В нынешней ситуации только Заря способна потягаться с Александрией

11:26 23 Читати українською
Вирт: В нынешней ситуации только Заря способна потягаться с Александрией
Александрия / ФК Александрия

Бывший игрок Шахтера Юрий Вирт поделился мнением о борьбе за бронзу УПЛ.

"Не в обиду другим командам, но в нынешней ситуации только Заря способна потягаться с Александрией. Но опять же, отставание от луганчан составляет девять очков.

Вирт: Только стечение обстоятельств способно помешать Шахтеру стать чемпионом

Конечно, такое преимущество за 10 туров, которые остались, разбазарить можно, но в то же время команде Юрия Вернидуба нужно будет играть с равными и превосходящими по классу командами, поэтому я не думаю, что подопечные Владимира Шарана отдадут бронзовые медали", – передает слова Вирта "Команда №1".

Вирт рассказал, почему не начал тренерскую карьеру в Шахтере

Заметим, что после окончания первой части чемпионата Александрия занимает 3 место и имеет в активе 41 очко, Заря находится на 4 позиции с 32 зачетными пунктами.

Теги
Заря Заря Александрия Александрия Юрий Вирт Юрий Вирт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Дженоа
13:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук