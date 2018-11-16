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Вірт: У матчі Словаччина – Україна команди вбиватися не будуть

20:53 30 Читати українською
Вірт: У матчі Словаччина – Україна команди вбиватися не будуть
Юрій Вірт / соцмережі

Екс-гравець "синьо-жовтих" Юрій Вірт зробив свій прогноз на матч Ліги націй Словаччина – Україна.

"Турнирной нагрузки этот поединок, как известно, не несет. Команды будут бороться за престиж и рейтинг. Но убиваться уж точно не станут.

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Мне кажется, сыграют в свое удовольствие и разойдутся миром. В принципе, и львовская встреча сборных Украины и Словакии была ничейной, если бы не одна ошибка и пенальти, четко реализованный Андреем Ярмоленко. В общем, прогнозирую 1:1", – передает слова Вирта Footboom.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет заключительный матч Лиги наций против Словакии.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
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