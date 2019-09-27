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Вирт: Супряга будет иметь особую мотивацию на матч с Динамо

12:12 76 Читати українською
Вирт: Супряга будет иметь особую мотивацию на матч с Динамо
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1.

 

"Днепряне на этой неделе провели кубковую встречу и проделали нелегкий путь в Хмельницкую область, где в Волочиске сражались с Агробизнесом. Так что Динамо с СК Днепр-1 будет в равных условиях.

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Команда Алексея Михайличенко набирает ход, должна дать результат. Что касается Днепра-1, то игра в исполнении этого коллектива мне очень нравится. Переход от первой лиги к уровню УПЛ во всем еще сказывается, однако подопечные Михайленко играют, а не просто трудятся, что очень важно.

Для Супряги встреча с Динамо обеспечит большую мотивацию. В аренду Днепру-1 его отдавал еще Александр Хацкевич. Кто знает, может, у Михайличенко на Супрягу иной взгляд. Думаю, этот форвард сможет доставить обороне Динамо проблемы", – цитирует Вирта Команда 1.

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Динамо Киев - СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Владислав Супряга Владислав Супряга Юрий Вирт Юрий Вирт
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