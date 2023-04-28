"Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что отступать некуда. И не только в этой игре, но и в целом. На предматчевой установке сказал футболистам, что на поле мы должны взаимодействовать как одно целое. Быстро пропустили. Опять ошиблись в обороне. И радует, что хорошо отреагировали на это – начали активнее действовать, забили дважды. Контролировали ход игры.

Верес – Львов – 3:2 – видеообзор матча с красивыми голами и ляпом вратаря

Перед перерывом, это уже не впервые, пропустили совсем необязательный гол в раздевалку. В перерыве акцентировали внимание на том, что нужно любой ценой добавлять в агрессии, скорости и забивать. Это и сработало в эпизоде с третьим голом.

После этого старались не раскрываться и играть на контратаках. Могли забивать и третий, и четвертый. Соперник выпустил высоких, габаритных футболистов и концовка матча получилась валидольной. Львов всей командой пошел вперед и создал нам проблемы. Но, считаю, мы заслужили эту победу. Мы очень долго ее ждали и работали много ради нее.

Впрочем, радоваться нам некогда. Это лишь одна победа. Вся борьба еще впереди. Сейчас порадуемся и сразу начнем готовиться к игре с Зарей. Победа – это глоток свежего воздуха", – поделился Вирт в комментарии официальному сайту НК Верес.

Добавим, что ровенчане перестреляли Львов (3:2) и прервали серию из 11 матчей без побед.

Верес победил Львов в матче с 5 голами – конец антирекордной серии, дальний шедевр и фейл кипера