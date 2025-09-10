Экс-игрок Шахтера и действующий тренер Нивы Тернополь Юрий Вирт не согласен с критикой Сергея Реброва после ничьей сборной Украины против Азербайджана (1:1).

– Я также недоволен игрой подопечных Сергея Реброва в стартовых поединках с Францией и Азербайджаном. Но мне не понравилось, что все критические стрелы улетели в сторону кормчего. Ответственность за результат несут футболисты.

– Часто после неудачных поединков тренеры берут вину на себя.

– Это не совсем правильно. Конечно, бывают случаи, когда прежде всего тренер начудил, но и от игроков также очень многое зависит.

"Хорошо, что мы сейчас не играли с Исландией": экс-тренер Карпат – о шансах Украины на плей-офф ЧМ и судьбе Реброва

– Допустил ли ошибку Сергей Ребров в Баку при определении стартового состава, тактики?

– Мне, если откровенно, тоже не всегда понятно чем руководствуется Ребров при приглашении тех или иных исполнителей. Но это его право, потому что именно он – отвечает за результат. С другой стороны, мы же не владеем информацией, что делается за кулисами, хотя факты – упрямая вещь: игра украинской сборной, действительно, не производит целостного впечатления.

Почему? Прежде всего, надо поинтересоваться у футболистов. Ведь все они получают наставления, как действовать в той или иной ситуации, значит, со своей миссией не справились. У Баку были проблемы с мотивацией, что не позволяло в трудные минуты добиваться слома.

– После очередной потери очков хватает болельщиков, экспертов, которые требуют, чтобы Сергей Ребров ушел в отставку. А вы какого мнения?

– Эта отставка никакой пользы не принесет. У меня есть замечания по комплектованию сборной, но за то короткое время, оставшееся до октябрьской паузы вызванной матчами сборных у нового руководителя просто не будет времени для притирки с подопечными поэтому и можно не дождаться сдвигов к лучшему.

– Тогда, какой выход, что надо сделать, чтобы с нами снова считались?

– Как по мне, что-то не то с микроклиматом в сборной. Чувствуется, что игроки не действуют с максимальной отдачей. А это недопустимо именно сейчас, в сложное для Украины время. Также складывается впечатление, что в сборной отсутствуют лидеры, как на поле, так и в раздевалке. К счастью, еще не все потеряно. Надеюсь, что к октябрьским матчам с участием сборных, будут сделаны правильные выводы и уже в следующем поединке – с исландцами мы снова увидим ту украинскую сборную, которая недавно бросала вызов даже топ-соперникам, – заявил Юрий Вирт в комментарии Sport.ua

Напомним, что следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 10 октября против Исландии.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживаниях Реброва и собственном оптимизме перед Исландией