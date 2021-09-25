"Шахтер в матче за Суперкубок произвел очень хорошее впечатление. Убежден, что это была их лучшая игра под руководством Роберто Де Дзерби и худшая игра Динамо при Мирче Луческу.

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Чем удивил Шахтер? В отличие от своих предыдущих поединков, "горняки" очень качественно сыграли в отборе, сказывалось присутствие на поле Тараса Степаненко. Дончане не тратили время на перепасовки, а постоянно стремились атаковать быстро и большими силами, не забывая при потере мяча возвращаться на свою половину поля. И, наконец, "горняки" превзошли киевлян в мотивации. Однако, такие впечатляющие действия Шахтера не повлияют психологически на моих подопечных. Верес никого не боится и ко всему готов. Тем более, что, скорее всего, в нашем поединке в составе Шахтера произойдут серьезные изменения, ведь на следующей неделе ему играть с Интером в Лиге чемпионов.

Чтобы бросить вызов Шахтеру, у Вереса должна быть высокая игровая дисциплина и максимальная концентрация, иначе "горняки" быстро накажут за расхлябанность. Очень важно, чтобы кураж поймал наш вратарь, ну и желательно, чтобы удача была на нашей стороне. За достижение положительного результата с Шахтером не будет повышенных премиальных. У нас в контрактах четко прописана бонусная система и сейчас нет разницы, с кем играем – с грандом или аутсайдером.

В Шахтере я провел лучшие годы своей карьеры. Могу только поблагодарить клуб. Но сейчас у меня другие планы, я тренер Вереса, поэтому очень хочу, чтобы в матче с одной из лучших команд страны мои подопечные не только порадовали качественным футболом, но и добились положительного результата", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Шахтером и Вересом состоится уже сегодня, 25 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17:00.

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