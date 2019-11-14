toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Вирт: Шевченко хочет обязательно выиграть поединок с Эстонией

16:09 38 Читати українською
Вирт: Шевченко хочет обязательно выиграть поединок с Эстонией
Юрий Вирт / Фото из открытых источников

Экс-игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от товарищеского матча "сине-желтых" против Эстонии.

 

"Это будет футбол на позитиве, ведь в сборной есть результат, есть игра, и не так важно, что матч будет контрольным. Скорее всего, Андрей Шевченко прибегнет к ротации и будет моделировать игру с Сербией.

Украина – Эстония: все билеты на матч проданы

Степаненко не является незаменимым. Замену можно найти всегда. Иванисеня последнее время получил хорошие отзывы, он демонстрировал качественную игру, и, думаю, свой шанс в национальной команде получит. Иванисеня – очень интересный футболист.

Шевченко хочет обязательно выиграть этот поединок. На поле выйдет немало резервных футболистов, но у сборной Украины, в целом, очень хороший кадровый состав, и болельщики привыкли к положительному результату. Однако главным в спарринге с Эстонией будет все-таки не результат, а качество игры. Это поможет хорошо подготовиться к матчу Евро-2020 с Сербией.

Капитан сборной Эстонии рассказал о завершении карьеры

Нужно дать передышку и Пятову. Скорее всего, пост номер один в игре с Эстонией займет Лунин – у него мало практики в Испании и он должен получить поддержку в сборной Украины", – цитирует Вирта Zbirna.com.

Напомним, уже через считанные часы в Запорожье главная команда страны будет принимать в товарищеском матче сборную Эстонии. Начало матча в 19:00.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

blog_ava
Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів
16:02
616
Теги
Украина - Эстония Украина Украина Сборная Украины Эстония Эстония Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Андрей Лунин Андрей Лунин Андрей Шевченко Андрей Шевченко Юрий Вирт Юрий Вирт Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
38
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук