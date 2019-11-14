Вирт: Шевченко хочет обязательно выиграть поединок с Эстонией

Экс-игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от товарищеского матча "сине-желтых" против Эстонии.

"Это будет футбол на позитиве, ведь в сборной есть результат, есть игра, и не так важно, что матч будет контрольным. Скорее всего, Андрей Шевченко прибегнет к ротации и будет моделировать игру с Сербией.

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Степаненко не является незаменимым. Замену можно найти всегда. Иванисеня последнее время получил хорошие отзывы, он демонстрировал качественную игру, и, думаю, свой шанс в национальной команде получит. Иванисеня – очень интересный футболист.

Шевченко хочет обязательно выиграть этот поединок. На поле выйдет немало резервных футболистов, но у сборной Украины, в целом, очень хороший кадровый состав, и болельщики привыкли к положительному результату. Однако главным в спарринге с Эстонией будет все-таки не результат, а качество игры. Это поможет хорошо подготовиться к матчу Евро-2020 с Сербией.

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Нужно дать передышку и Пятову. Скорее всего, пост номер один в игре с Эстонией займет Лунин – у него мало практики в Испании и он должен получить поддержку в сборной Украины", – цитирует Вирта Zbirna.com.

Напомним, уже через считанные часы в Запорожье главная команда страны будет принимать в товарищеском матче сборную Эстонии. Начало матча в 19:00.

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