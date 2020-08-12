Вирт: Шахтер в матче с Базелем иногда просто "куражился"

"Легкая, уверенная и красивая победа. Можно сколько угодно говорить о том, что Шахтеру помог быстрый гол, но нельзя отрицать очевидного: дончане полностью переиграли соперника, по сути, не дав ему ни единого шанса.

Мораес назвал секрет успеха Шахтера в матче против Базеля

Моментов "горняки" создали достаточно. Когда включали скорости – их было не остановить. Во втором тайме Шахтер иногда просто "куражился". Бразильцы что хотели, то и творили. Все четыре гола – их "наработки". Эти ребята определяют игровой почерк нынешнего Шахтера. Когда у них все получается – сопернику несладко.

Валерий Бондарь каши точно не испортил. Выглядел довольно уверенно. Думаю, что у Хочолавы, который пропускал матч из-за дисквалификации, теперь могут появиться проблемы. Хороший конкурент появился. Очень важно, на мой взгляд, что Луиш Каштру не боится доверять молодежи. Бондарь – самый яркий пример.

Понятно, что Интер – это не Вольфсбург и не Базель, будет уже гораздо сложнее. Но, как известно, ничего невозможного нет", – сказал Вирт в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где уже 17 августа встретится с миланским Интером.

Шахтер – Базель: бразильский карнавал, классный Степаненко, неоднозначные Бондарь и Оливер, хорошие шансы на триумф в ЛЕ