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Вирт: Шахтер в матче с Базелем иногда просто "куражился"

11:12 - Читати українською
Вирт: Шахтер в матче с Базелем иногда просто "куражился"
Шахтер /ФК Шахтер

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт прокомментировал уверенную победу "горняков" над Базелем (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

"Легкая, уверенная и красивая победа. Можно сколько угодно говорить о том, что Шахтеру помог быстрый гол, но нельзя отрицать очевидного: дончане полностью переиграли соперника, по сути, не дав ему ни единого шанса.

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Моментов "горняки" создали достаточно. Когда включали скорости – их было не остановить. Во втором тайме Шахтер иногда просто "куражился". Бразильцы что хотели, то и творили. Все четыре гола – их "наработки". Эти ребята определяют игровой почерк нынешнего Шахтера. Когда у них все получается – сопернику несладко.

Валерий Бондарь каши точно не испортил. Выглядел довольно уверенно. Думаю, что у Хочолавы, который пропускал матч из-за дисквалификации, теперь могут появиться проблемы. Хороший конкурент появился. Очень важно, на мой взгляд, что Луиш Каштру не боится доверять молодежи. Бондарь – самый яркий пример.

Понятно, что Интер – это не Вольфсбург и не Базель, будет уже гораздо сложнее. Но, как известно, ничего невозможного нет", – сказал Вирт в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где уже 17 августа встретится с миланским Интером.

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Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Базель Базель Лига Европы Луиш Луиш Каштру Вольфсбург Вольфсбург Интер Интер Давид Давид Хочолава Юрий Юрий Вирт Валерий Валерий Бондарь
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