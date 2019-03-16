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Вирт рассказал, почему не начал тренерскую карьеру в Шахтере

16 марта 23:11 28 Читати українською
Вирт рассказал, почему не начал тренерскую карьеру в Шахтере
Юрий Вирт / Фото ФК Динамо

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт признался, что никогда не задавался вопросом, почему не остался в структуре Шахтера.

"Карьера футболиста я завершил в возрасте 38 лет. Предложений от Шахтера остаться в клубе, на любой должности, не поступало, а вот донецкий Металлург, в котором я также выступал, моментально позвал к себе.

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Согласился без раздумий. Сначала работал в команде U-19, потом пошел на повышение – в молодежку.

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На самом деле, никогда не задавался вопросом, почему не остался в структуре Шахтера, как многие другие ребята. Может быть, потому, что никогда не был приближенным. Но я ни о чем не жалею. Двигаюсь своим путем", – цитирует Вирта FootBoom.

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