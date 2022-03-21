Вирт: Путин закопал себя и весь русский народ в ад
Главный тренер Вереса Юрий Вирт очень резко высказался о президенте, чьи войска начали оккупационную войну в Украине.
"Нацист и фашист, ужаснее Гитлера. Гореть ему в аду. Все прекрасно понимают, что этот человек закопал себя и весь русский народ в ад. Пощады им не будет.
Альтман просто объяснил разницу между украинцами и россиянами
И ему, и тем россиянам, которые его поддерживают. А поддерживают Путина очень многое – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом", – сказал Вирт в эфире ПроФутбол.
Напомним, 24 февраля оккупационные войска Путина начали полномасштабное вторжение на территорию Украины. Три четверти россиян поддерживают действия своего президента-диктатора.
Россия напала на Украину: бегство Суркисов с миллионами, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)