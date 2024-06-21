"У Украины на данный момент есть два равноценных вратаря. Перед первым матчем я говорил, что место в основе больше заслуживает Андрей Лунин. Мы прекрасно видели, что он не справился со своими, можно сказать, прямыми обязанностями.

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Была допущена не одна ошибка, которая привела к взятию ворот, поэтому я думаю, что на следующую игру все-таки должен выходить Анатолий Трубин. Есть конкуренция, и неудачная игра Лунина дает шанс показать себя Анатолию Трубину. Первая игра была провалена и это дает возможность Реброву сейчас ставить других футболистов", – поделился Вирт в комментарии Tribuna.

Заметим, что матч против Румынии получился провальным не только для Лунина, но и для всей сборной Украины – поражение 0:3. Вратарь Реала допустил ошибки в двух пропущенных мячах.

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