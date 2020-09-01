"В нашей команде шесть игроков, у которых диагностировали коронавирус. В других клубах, знаю, ситуация намного хуже. То же Прикарпатье может вообще пойти на 14-дневный карантин, а за ним, вполне возможно, последуют и другие. Как прикажете в таком случае играть? Команды уже в заведомо неравных условиях. Да и, честно говоря, будет несколько абсурдно начинать новый сезон с половины игр. Где и когда такое было?

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Мое мнение: разумнее и логичнее перенести весь стартовый тур Первой лиги на другие сроки. Ведь сначала календарь планировался под 18 участников, учитывая, что две команды отсеялись, появились так называемые окна.

Вот я и предлагаю первый тур перенести на другую дату и начать сезон с тура второго, то бишь с 11 сентября. К тому моменту и наш клуб, и другие пройдут повторное тестирование, дай бог, результаты будут отрицательными и мы с легким сердцем сможет открыть футбольный сезон", – сказал Вирт в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Верес по итогам прошлого сезона во Второй лиге получил право на повышение в классе и в первом туре Первой лиги должен встретиться с Оболонь-Бровар в гостях.

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