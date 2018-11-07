Вирт: Преимущество Манчестер Сити над Шахтером будет тотальным

Экс-голкипер "горняков" Юрий Вирт поделился ожиданиями накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.

"В выездном поединке с Манчестер Сити трудно рассчитывать на положительный результат. Вспомните, как было непросто Шахтеру с этим соперником дома, а в гостях, считаю, будет в два раза сложнее. Вывезти очки из Манчестера – это станет настоящим чудом! Преимущество команды Гвардиолы, думаю, будет тотальным.

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Я не уверен, что с Марлосом и Тайсоном в домашнем матче что-то было бы по-другому. Однако нужно помнить, именно эти бразильцы добавляют игре команды креатива и скорости. Также они могут забить. С ними шансы Шахтера немного повышаются, но насколько это скажется на результате, неизвестно.

Шахтер совершенно не думал в игре с Динамо о предстоящем матче с Манчестер Сити и точно не берег силы. "Горняки" выполнили первоочередную задачу: победить киевлян и обеспечить себе комфортный отрыв.

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Но виктория эта была неубедительной. "Бело-синие" очень хорошо выглядели и обнажили серьезные проблемы Шахтера в обороне. Если вспомнить, сколько моментов у ворот Пятова создало Динамо, за игру в Манчестере становится очень тревожно. С другой стороны, успех в противостоянии с главным оппонентом подарил горнякам приятные эмоции, которые, надеюсь, пригодятся в Англии.

Кто может стать героем матча? Только Пятов и все защитники. Оборона в этом матче должна себя проявить. Мало кто сомневается, что владеть мячом больше будут хозяева поля.

Повторюсь, набрать очки в Манчестере будет сложно... Значит, необходимо рассчитывать на обязательный успех в домашнем матче с Лионом. Эта встреча станет ключевой в борьбе за второе место.

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Как показали игры первого круга с Хоффенхаймом и Лионом, бороться с ними реально. Поэтому будем все-таки надеяться на маленькое чудо в Англии (хотя бы на ничью...), а потом нужно будет взять свое в оставшихся матчах", – цитирует Вирта Zbirna.com.