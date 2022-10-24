"Поблагодарил футболистов за игру. Думаю, мы несправедливо сегодня проиграли. Хорошая, боевая игра. Мы создали моменты, но не реализовали их. Первый же удар в створ наших ворот – рикошет и гол.

Победный гол экс-игрока Динамо в видеообзоре поединка Верес – Заря – 0:1

Везение нужно заслужить. К футболистам вопросов нет. Все старались, хотели победить. Тем более, сегодня мы играли против очень хорошей команды. Не повезло. У нас были хорошие контратаки. Не хватало везения и, где мастерства. Не было завершающего паса под решающий удар. Агрессия была от нас, старания… Больше всего вопросов – к реализации.

Фактор домашнего стадиона мог давить на нас в первых матчах. К сожалению, не можем выиграть пока дома. Хотелось бы эту полосу преодолеть как можно быстрее. Чтобы чувствовать себя увереннее. Но сегодня по игре вопросов нет у меня. Мы не заслужили поражение. Ни в чем не проиграли сопернику, кроме результата", – отметил Вирт в комментарии официальному сайту Вереса.

Напомним, ровенчане уступили Заре через гол Антюха – удар Дениса подкорректировал рикошет от защитника, из-за чего снаряд полетел по недостижимой траектории.

Заря обыграла Верес благодаря голу экс-динамовца и вышла на 4 место УПЛ – команда Вирта снова без победы на Авангарде